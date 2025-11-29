Uzaklaştırma kararına annemin kanı sıçradı

Muş'ta yaşayan Yasemin Durbak ve Ekrem Özün çiftinin 2019 yılında boşanmasının ardından, Almanya'ya taşınan Özün yeniden evlendi. 3 çocuk annesi Durbak, kızıyla birlikte bir işletme açtı. Ekrem Özün, yaklaşık 9 ay önce barışmak için Durbak'a baskı ve tehditte bulunmaya başladı. Durbak, savcılığa suç duyurusunda bulunarak eski eşi hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı.

"PUSU KURMUŞ"

Durbak, 20 Kasım'da işten eve dönmek istediği sırada, eski eşi Ekrem Özün tarafından sokakta pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Durbak hastaneye kaldırılırken saldırgan silahıyla birlikte kaçtı. Özün, polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak tutuklandı.

Yasemin Durbak'ın kızı Aleyna Özün, yaşadıkları dehşeti anlatarak "O gün annemin yanında değildim, baba bile diyemediğim adam silahla saldırmış. Uzaklaştırma kararını almaya gittiği gün pusu kurup vurmuş annemi.

2 el ateş etmiş, biri ıska biri de annemin bacağını kaybetmesine neden oldu. Sonra silahı annemin kafasına doğrultup ateş etmeye çalışmış ama silah tutukluk yapmış.

O belgenin üstünde annemin uzaklaştırma kararı aldırdığı adam tarafından, yaralandığındaki kanı var. Annemin yanında ben yoktum ama olsaydım beni de vurabilirdi. Doktorlar çok uğraştı ama annemin sol bacağı kesilmek zorunda kaldı. Başına bir şey gelir diye korkuyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.