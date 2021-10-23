Uzaklaştırma kararına rağmen otomobilde eski sevgiliye dayağa tutuklama

'SİLAHI ALIP, SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

Tedavisinin ardından avukatı Cansu Zeytinoğlu ile birlikte polise gidip, şikayetçi olan Burcu Can Eşmen, ifadesinde şunları söyledi:

"Emre benim eski arkadaşım olur. Bana şiddet uyguladığı için ayrıldık ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Olay gecesi eğlence mekanına kız arkadaşımla gittik. Bu sırada Emre geldi. Bana hakaretler savurdu. Sözlü ve fiziksel olarak rahatsızlık verdi. Benden uzak durmasını istedim. Eliyle kalçamı sıkmak suretiyle beni darbetti. 'Canımı acıtıyorsun yapma' dediğimde 'Elimin tersiyle çakarım sana' dedi. Bunun üzerine kapıda bulunan güvenlikten yardım istedim. Bu sırada 'Aracı hazırlayın' diye bir ses duydum. Kendisine ait olan otomobili gördüm. Bir şahıs kapıları açtı. Emre beni zorla aracın arka koltuğuna bindirdi. İsmini bilmediğim kişi, şoför mahalline geçerek aracı hareket ettirdi. Yolda Emre bana şiddet uygulamaya başladı. Şoför koltuğunda oturan kişi 'Abla kusura bakma benimki ekmek parası' dedi. Lambalarda arabanın kapısını açınca şoför durdu. Emre şiddetin dozunu artırdı. Bana 'Silahı alıp, seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Can havliyle kendimi araçtan attım. Tanımadığım insanlar çığlıklarımı duyunca bize doğru gelmeye başladılar. Bu sırada önce şoför ardından da Emre arabayı yolun ortasında bırakıp kaçtılar. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum."