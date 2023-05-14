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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Uzaktaki annelerine beste yaptılar

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Uzaktaki annelerine beste yaptılar
İzmir'de görev yapan müzik öğretmeni Mustafa Durgun ve Ankara'da görev yapan müzik öğretmeni kız kardeşi Bahar Durgun Aytemiz, Artvin'de yaşayan annelerinden uzak oldukları için her yıl anneleri için farklı beste yapıyor, annelerini görüntülü arayarak yeni besteledikleri anneler günü şarkısını seslendiriyorlar. Sosyal medyada paylaşım yapan Mustafa Durgun, "Annemiz Artvin'de olduğundan dolayı her yıl anneler gününde annemize şarkı besteliyoruz ve seslendiriyoruz. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Uzaktaki annelerine beste yaptılar
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