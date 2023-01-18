Uzaktan erişimle banka hesabından 500 bin TL’si dolandırıldı

'GÜVENLİK AÇIĞINDAN DOLAYI MAĞDUR OLDUM'

Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Hanife Kandak, o gün yaşananları şöyle anlattı: "Kahve yapıp, geri odaya geri döndüğümde masanın üstündeki telefonumda banka uygulamasının açık olduğunu, telefon parlaklığının ise kısık olduğunu gördüm. Uygulamayı kapatmaya çalıştığımda herhangi bir işlem yapamadım. Bir başka telefondan bankayı arayıp, durumu ilettim. Banka ile 29 dakika 51 saniye görüştüm. Başka bir telefonla aradığım için kimlik doğrulaması belli bir süre aldı. Sürekli telefonuma anormal bir şey olduğunu ve kur korumalı mevduat hesabımın kontrol edilmesi gerektiğini söyledim. Son olarak yapılan kontrolde, hesabımdaki meblağdan 500 bin TL'nin bir başka bankaya araç satışı kapsamında transfer edildiğini öğrendim. Günlük limit 500 bin olduğu için bu kadarı çekilebilmiş. Sonrasında savcılığa başvurduk. Mağdur oldum. Bankanın güvenlik açığından dolayı böyle bir mağduriyet yaşadım. Ruhsal durumum, aile yapım bozuldu. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.