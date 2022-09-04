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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Uzay bebeğe hayat veren operasyon

Anne karnındayken, kalbinde kanın akciğerlere taşınmasını sağlayan akciğer atardamarlarının bulunmadığı ve delik olduğu belirlenen Uzay bebek, başarılı bir operasyonla hayata tutundu. Bebeğin stent takılan kalbine yapay damar konulacak

Uzay bebeğe hayat veren operasyon
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, anne karnındayken kalbinde kanın akciğerlere taşınmasını sağlayan akciğer atardamarlarının bulunmadığı ve delik olduğu tespit edilen Uzay Şimşek bebek, yapılan 'yüksek riskli' operasyonla hayata tutundu. Anne Damla Şimşek'in (28) hamilelik sürecinde yaptırdığı düzenli kontroller esnasında, perinatoloji doktorları Uzay bebeğin kalbinde bir sorun fark etti. Bunun üzerine doktorlar, bebeğin takibini, çocuk kardiyologlarıyla birlikte yürüttü. İncelemelerde, Uzay bebeğin, "pulmoner arter" olarak adlandırılan, kanın kalpten akciğerlere taşınmasını sağlayan kan damarlarının gelişmediği ve kalp odacıkları arasında delik bulunduğu anlaşıldı. Doğum gerçekleşince Uzay bebek, hemen çocuk kardiyoloji yoğun bakımına alındı. Beş gün sonunda anjiyosu yapılan bebeğe, stent yerleştirildi. Uzay bebek takılan stent sayesinde büyüyecek. İlerleyen döneemde ise minik Uzay'ın kalbine yapay bir damar konulması planlanıyor.

ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır, "Beş günlük olduktan sonra anjiyografi işlemi yaparak, anne karnında olmayan akciğer damarı için stent yerleştirdik. Bu, bebeğimize belli bir süre kilo alması ve büyümesi için izin verecek. İlerleyen dönemde, kalbin iki karıncığı arasındaki deliği kapatacağız ve kalbin sağ tarafıyla akciğer damarının arasına bir yapay kondüit dediğimiz damar koyacağız. Büyüdükçe aralıklı olarak müdahaleler gerekecek" dedi. Anne Damla Şimşek ise, hastaneye ve doktorlarına teşekkür ederek, "Erken dönemde onların yaptığı teşhis bizim için çok önemliydi. Şu an Uzay bu durumdaysa onların sayesinde. Biz de anne ve babası olarak çok mutluyuz" diye konuştu. AA

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Uzay bebeğe hayat veren operasyon
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