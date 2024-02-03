Uzay yolculuğunda zorakı rötar

Dönüş yolculuğuna ilişkin son incelemelerini yapan NASA ve SpaceX, sürecin uzatılmasını kararlaştırdı. Yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle "Ax-3" mürettebatının en erken pazartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılabileceği duyuruldu. Erteleme kararı sonrası açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın dünyaya dönüşünün mevcut planlamalara göre 6 Şubat Salı günü saat 17.50'de gerçekleşeceğini duyurdu. Kacır, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz" dedi.