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Giriş Tarihi: 4.2.2024

Uzay yolculuğunda zorakı rötar

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Uzay yolculuğunda zorakı rötar
Dönüş yolculuğuna ilişkin son incelemelerini yapan NASA ve SpaceX, sürecin uzatılmasını kararlaştırdı. Yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle "Ax-3" mürettebatının en erken pazartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılabileceği duyuruldu. Erteleme kararı sonrası açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın dünyaya dönüşünün mevcut planlamalara göre 6 Şubat Salı günü saat 17.50'de gerçekleşeceğini duyurdu. Kacır, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz" dedi.
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Uzay yolculuğunda zorakı rötar
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