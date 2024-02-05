Uzay yolcusundan ilham aldı, legodan mekik yaptı

İstanbul'da lego yaparak kanserle mücadele etmeye başlayan 7 yaşındaki Kuzey Güvenç, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'dan ilham alarak bir uzay mekiği legosu yaptı. Küçük Kuzey, kanser tedavisine olumlu etkisini gören ailesinin aldığı legolardan oluşturduğu sergisi Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluştu. Yüzlerce legodan oluşan sergiye ilgi yoğun oldu. Özellikle minik çocuklar, Kuzey'in yanına giderek onu tebrik etti. Uzay mekiği legosunu yaparken astronot Alper Gezeravcı'dan ilham aldığını kaydeden Kuzey Güvenç, Türkiye'ye dönüşünde Gezeravcı'yı legolarını incelemeye davet ederek, "Kuzey'den uzaya Selamünaleyküm. Alper Ağabey, gelip benim mekiğimi inceler misin? Seni bekliyorum" dedi.İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüşü bir gün daha ertelendi. Önceki gün dönüşün pazartesi gününe ertelendiği açıklanmıştı. SpaceX şirketi, ABD'nin Florida eyaletindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gezeravcı'yı da taşıyacak Dragon kapsülünün, istasyondan en erken Salı günü ayrılacağını açıkladı. Mürettebatın yolculuğunun yaklaşık 13 saat sürmesi bekleniyor.