Haberler Yaşam Haberleri Uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi
Giriş Tarihi: 29.10.2023

Uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi

Uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi
Erzincan Keşiş Dağı'nda bulunan Ata Tepesi'ne 1982 yılında ressam Mustafa Aydemir tarafından 30 günde 3 bin gönüllü asker arkadaşlarıyla beraber 600 ton taşla yapılan Atatürk portresi yenilendi. Yenileme çalışmaları için 26 Ağustos 2023'te Ata Tepe'ye ekibiyle birlikte çıkan Aydemir, iki aylık bir çalışma sonunda portrenin çelik betonarmeye alınarak yenileme işini tamamladı. Günde ortalama 35 kişinin çalıştığı şantiyede, dağın zeminine 20 binin üzerinde çelik kazık çakıldı ve çelik hasırların yanı sıra 4 bin ton beton kullanıldı. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'dan dünyaya net mesaj: İsrail sen işgalcisin, örgütsün!
Elon Musk’ın Gazze kararı İsrail’i kızdırdı: Tüm bağlarını kopardılar
Netanyahu'dan "Kara harekatı" açıklaması! "Oy birliği ile kabul edildi"
DEVA'dan istifa eden Halis Kahriman Kılıçdaroğlu görüşmesini kabul etti! Babacan'a "Diktatör" dedi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Katliam tankları Gazze'ye böyle girdi
Elon Musk’tan olay yaratan ABD-İran paylaşımı... Gazze için internet çağrılarına da yanıt verdi
SON DAKİKA! Hamas'tan esir takası açıklaması: Anlaşmaya hazırız
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
Dışişleri'nden İsrailli yetkililerin Başkan Erdoğan'a yönelik iftiralarına sert tepki: Düştükleri aczin açık göstergesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA