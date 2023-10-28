Uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi

Erzincan Keşiş Dağı'nda bulunan Ata Tepesi'ne 1982 yılında ressam Mustafa Aydemir tarafından 30 günde 3 bin gönüllü asker arkadaşlarıyla beraber 600 ton taşla yapılan Atatürk portresi yenilendi. Yenileme çalışmaları için 26 Ağustos 2023'te Ata Tepe'ye ekibiyle birlikte çıkan Aydemir, iki aylık bir çalışma sonunda portrenin çelik betonarmeye alınarak yenileme işini tamamladı. Günde ortalama 35 kişinin çalıştığı şantiyede, dağın zeminine 20 binin üzerinde çelik kazık çakıldı ve çelik hasırların yanı sıra 4 bin ton beton kullanıldı. İHA