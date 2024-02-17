Uzayın sonsuz derinliklerinden istanbul

Türkiye'ninilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı İstanbul fotoğrafı büyük ilgi gördü. Gezeravcı, paylaşımında "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek... Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini kullandı. Tarihe geçen yolculuğunun ardından Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Gezeravcı, "Dışardan Dünya'ya bakmak nasıl bir duygu?" sorusu üzerine şunları söylemişti:"Bu harika güzelliğe dışarıdan bakmak hakikaten olağanüstü bir imkanmış. Bakıp da büyülenmediğiniz bir alan yok. Gözlem esnasında zamanın akışını kaybediyorsunuz. Kendinizi alabilmeniz mümkün değil. Müthiş bir güzellik."