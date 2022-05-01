Kayseri'de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu çok sayıda tarihi eseri satmak üzere olan bir kişiye yönelik operasyon düzenledi. Yolda durdurulan tarihi eser kaçakçısının üzerinden 200 Roma ve Bizans sikkesi çıktı.Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin sahada yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda A.Y.'nin tarihi eser satacağı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler fiziki takibe aldıkları A.Y.'yi adım adım takip etti. Tarihi eserleri satmaya gittiği anlaşılan A.Y.'yi Melikgazi İlçesi Hürriyet Yeniköy Mahallesi'nde yolda yürürken durduran ekipler arama yaptı. A.Y.'nin üzerinden 200 Roma ve Bizans sikkesi ile tarihi objeler ele geçirildi. Tarihi sikkeler müze müdürlüğüne teslim edilirken A.Y. kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.