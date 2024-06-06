Üzerinden pikap geçen çocuk Elazığ’da yaşama tutundu

Muş'ta üzerinden 2 kez pikap geçen Merve Karakaya (5), Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, çocuğun pelvis bölgesinde çoklu kırıklar ve organ yaralanmaları tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alınan hastaya, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından ameliyat yapıldı. Yapılan başarılı ameliyatlarla hasar alan organları onarıldı ve Merve Karakaya yeniden yürümeye başladı.

Hastada bir sakatlık kalmayacağını ifade eden Op. Dr. Ersöz '' Kızımız beş yaşında. Yaklaşık 21 gün önce geçen ayın on dördünde bize akşamüstü 112 tarafından getirildi. Hastamızın üzerinden pikap geçmişti. Hatta pikap 2 defa üzerinden geçmişti. Bize geldiğinde şuuru açıktı ama ağır bir yaralanma mevcuttu. Çok geniş bir yaralanma vardı. O bölgeyi hemen temizledikten sonra acil olarak ameliyata aldık. Hastamız üç gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra servisimize aldık. Şu anda 21. gününde, çok ağır yaralanma geçiren bir çocuğumuz. Üç gün önce hastamızı yürüttük. Yaklaşık 3-4 gündür yürüyor. Tabi bu tablo bizi çok mutlu ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra açtığımız kolostomiyi kapatacağız. Bu tür yaralanmaları böyle hayatının kıyısından döndürüp de bu şekilde bu hale getirip sürekli yürüyecek hale getirmek de insana çok büyük mutluluk veriyor. Annesinin ve babasının özellikle köydeki insanların hepsinin bir beklentisi var. Anne ve babası, çocuk güldükçe onlar da görüyorlar. Tabii biz bu tabloyu gördükten sonra çok mutlu oluyoruz. Bu durum hiçbir maddiyatla ölçülebilecek bir durum değildir. Yani böyle bir ameliyat yaptığımız ve bakımını yaptığımız daha sonra çocuğumuzu yürüttüğümüz için hepimiz çok mutluyuz. Bu bebeğimiz iyileştikten sonra normal hayatına devam edecek. Yani bir sekel kalmayacak. Yaralanmadan önceki hayatına devam edecek. Bundan sonraki yaşamında da. Hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Normal bir genç kız olacak inşallah" dedi.

Hastanın babası Nihat Karakaya ise " Özellikle hocamızdan ondan sonra yoğun bakımda çalışan tüm hocalara, personellerine, hocanın servisinde çalışan bütün hemşirelere çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Çocuğun şu anda durumu iyidir. Hastane çok temiz, güzel. Yemekleri olsun, bakımı olsun. Günde en az 3-4 defa temizleniyor. Hepsinden de memnunuz. Bir şikâyetimiz yok. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.