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Giriş Tarihi: 8.1.2024 14:53

Üzerine 6. kattan halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu

Samsun'da markete ekmek almaya giderken üzerine 6. kattaki balkondan halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu.

İHA
Üzerine 6. kattan halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesine ait pastanede çalışan Elanur Gümüş (17), ekmek almak için markete giderken üzerine 7 katlı apartmanın 6. katından halı düştü. Olduğu yere yığılıp kalan ve yaralanan Elanur Gümüş, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı kızın annesi Esma Gümüş, "Kızım markete ekmek almaya gidiyordu. Yerde yatarken gördüm ve bana gel diye el etti. Ambulansa haber verip hastaneye götürdük" dedi.

Görgü şahitleri ise halının kızın boynuna düştüğünü söylediler. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Üzerine 6. kattan halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu
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