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Giriş Tarihi: 17.10.2021 23:35

Üzerine balya düşen genç hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Üzerine balya düşen genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde üzerine pamuk balyası düşen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı Parapara Mahallesi kırsalında tarlada çalışan Nizamettin Alkan'ın (18) üzerine kamyondan pamuk balyası düştü. Balya altında kalarak ağır yaralanan Nizamettin Alkan, çevredekilerin yardımıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkan, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Nizamettin Alkan'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Üzerine balya düşen genç hayatını kaybetti
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