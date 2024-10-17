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Giriş Tarihi: 17.10.2024 18:21 Son Güncelleme: 17.10.2024 18:28

Üzerine baza kapağı düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Şişli’de temizlik yaptığı sırada açtığı baza kapağının üzerine kapanması sonucu sıkışarak hayatını kaybeden Burcu E. son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Üzerine baza kapağı düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan firmanın satış müdürü Burcu E. (43), saat 15.00 sıralarında temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E'nin üzerine düşerek sıkışıp hayatını kaybetmesine neden oldu. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burcu E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Burcu E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde yapılan cenaze töreninin ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Üzerine baza kapağı düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
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