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Giriş Tarihi: 20.1.2022 16:27 Son Güncelleme: 20.1.2022 16:30

Üzerine branda düşen kadın öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Üzerine branda düşen kadın öldü

Kahramanmaraş’ta yolda yürürken, kar kütlesi nedeniyle düşen demir brandanın altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta yolda yürürken, üzerine kar yüküne dayamayan demir branda düşen kadın hayatını kaybetti.

Dulkadiroğlu ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen 51 yaşındaki Anişe Kırmızı'nın üzerine, kar kütlesine dayanamayan bir işyerinin demir brandası düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın 112 Acil Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirlenen Kırmızı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anişe Kırmızı'nın cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığında toprağa verildi.

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Üzerine branda düşen kadın öldü
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