Üzerine branda düşen kadın öldü

Kahramanmaraş'ta yolda yürürken, üzerine kar yüküne dayamayan demir branda düşen kadın hayatını kaybetti.
Dulkadiroğlu ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen 51 yaşındaki Anişe Kırmızı'nın üzerine, kar kütlesine dayanamayan bir işyerinin demir brandası düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın 112 Acil Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirlenen Kırmızı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anişe Kırmızı'nın cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığında toprağa verildi.