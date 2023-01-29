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Giriş Tarihi: 29.1.2023 12:53 Son Güncelleme: 29.1.2023 13:24

Üzerine devrilen cam parçası sonu oldu

Gaziantep'te üzerine devrilen cam parçası şah damarını kesen berber çırağı yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Üzerine devrilen cam parçası sonu oldu

Gaziantep'in Düztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdurrezzak Kahya, iş yerinin camlı kapısını kapatmaya çalışırken kapıdaki cam kırılarak üzerine düştü.

Büyük bir cam parçasının atardamarına gelmesiyle ağır yaralanan Kahya, 112 Acil Servis ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Abdurrezzak Kahya, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdurrezzak Kahya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Üzerine devrilen cam parçası sonu oldu
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