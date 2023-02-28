Üzerine enkaz yığını düşen araçla 20 saatte Bolu’ya geldi

İlginç ve bir o kadar da duygulu anlar yaşatan olay, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir içinde yaptığı denetim sonrası ortaya çıktı. Trafik ekipleri ön camı patlayan ve görüş açısının 10 santimetre olduğunu gördüğü aracı, önce trafik kazası yaptığı gerekçesiyle durdurdu. Sonrasında, sürücü depremzede olduğunu ve aracının ön camını taktırmaya gittiğini söylemesi üzerine, duygusal anlar yaşandı.
Trafik ekipleri, aracın sürücüsü olan depremzede Ramazan Cıncık'a, önce çay ve yemek ikram etmek istedi, ardından da, aracın görüş mesafesinin az olması nedeniyle çekici çağırmayı teklif etti. Cıncık, "Allah razı olsun. Ben bu şekilde 837 kilometrelik, 8 saatlik yolu 20 saatte Bolu'ya kadar ailemi getirdim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.
MERDİVEN BOŞLUĞU SAYESİNDE KURTULDUK
Cıncık, Hatay'da yaşadıkları deprem anını şöyle anlattı; "Bu şekildeki araçla Bolu'ya kadar gelmek, tehlikeli ama bundan başka bir çaremiz kalmadığı için mecburen bu şekilde getirmek zorunda kaldım. Depremin anlatılacak, tarif edilecek bir yanı yok. Allah kimsenin başına vermesin. Akrabalarımızdan can kaybı var. Çok şükür benim eşim, çocuğum, ailem yanımda.15 kişilik 3 aile olarak Bolu'ya geldik. Kiralık bir eve çıktık. Yorgunluğu unutmak zorunda kaldım çünkü geride bir şeyim kalmadı. Yeni bir hayata tutunmak için ben bu yola çıktım. Çok şükür ki Allah'ıma, benim eşim ve engelli 3 yaşındaki çocuğum benim yanımda. Onlara bir şey olmadı. İlk deprem bizi içerde yakaladı, kaçmaya fırsat vermedi. İkinci depremde merdivenlerden inerken yakaladı. Biz merdiven boşluğuna düştük. O merdiven boşluğunun sayesinde biz kurtulduk. Arabamız ise 3 katlı apartmandan düşen beton parçalarından hasar gördü. 4 lastiği de patladı. Onları değiştirdim. Ama camı değiştiremedim ve bu tehlikeli bir şekilde, ailemle Bolu'ya kadar gelmeyi başardım" diye konuştu.