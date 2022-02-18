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Giriş Tarihi: 18.2.2022 11:06

Üzerine güneş batmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı

Üzerine güneş batmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı

İstanbullular tarafından üzerinde güneş batmayan otobüs olarak adlandırılan 500T İETT otobüsü Kartal’da motor arızası sebebiyle yolda kaldı. İşe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar mağdur olurken, İETT şoförünün ise otobüsü tamir etmeye çalışması dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüs arızası dün saat 08.30 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuzla-Cevizlibağ arasında çalışan 34 KN 7855 plakalı 500T otobüsü, Kartal'da D-100 kara yolunda seyir halindeyken motor arızası nedeniyle yolda kaldı.

Arazına nedeniyle İETT şoförü, soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı. Ardından İETT sürücüsü, otobüsü tamir etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Durakta bekleyen yolcular bir sonraki sefer otobüsüne binerek yolculuklarına devam etti. Öte yandan İETT otobüsünün arıza yaparak yolda kalmasıyla trafikte kuyruklar oluştu.

Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü "500T" yolda kaldı | Video

YOLDA KALAN OTOBÜS KAMERADA

Arızalanan otobüs vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların otobüsten inip bekledikleri İETT şoförünün ise arızalanan otobüsü tamir etmeye çalıştığı görüldü.

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Üzerine güneş batmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı
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