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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Üzerine kale direği devrilen Yiğit, yaşamını yitirdi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Üzerine kale direği devrilen Yiğit, yaşamını yitirdi
Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu 9 yaşındaki Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 7 Aralık'ta Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi meydana geldi. Yeşil-mavili takımın altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesiyle ağır yaralandı. Kafatası ve çenesinde kırık oluşan Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde bekleyen ailesi, taziyeleri kabul etti. Aile fertlerini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü de taziye mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yiğit'imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Üzerine kale direği devrilen Yiğit, yaşamını yitirdi
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