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Giriş Tarihi: 3.11.2022 15:35 Son Güncelleme: 3.11.2022 15:57

Üzerine kalıp düşen inşaat işçisi öldü

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi 408’inci sokakta bulunan bir site şantiyesinde meydana gelen olayda üzerine inşaat kalıbı düşen işçi hayatını kaybetti.

DURHASAN ŞAHİN
Üzerine kalıp düşen inşaat işçisi öldü

Mersin Erdemli ilçesine bğlı bir site şantiyesinde havuz kısmının kenarında kalıp sökümü yapılırken çöktü. Çöken kalıp bu sırada alt kısımda bulunan inşaat işçisi Orhan Esenoğlu'nun üzerine geldi.

Yaralanan işçi mesai arkadaşları ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı işçi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İş kazasının yaşandığı yerde jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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