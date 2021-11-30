Haberler Yaşam Haberleri Üzerine reklam panosu devrilen adam ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 30.11.2021 00:47

Üzerine reklam panosu devrilen adam ağır yaralandı

İHA
Üzerine reklam panosu devrilen adam ağır yaralandı

Başakşehir’de reklam panosu lodosun şiddetine dayanamayarak yolda yürüyen bir kişinin üzerine düştü. Panonun altında kalarak yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi

Olay, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Fenertepe mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Mehmet Ergün otobüs durağına doğru ilerlediği esnada şiddetli lodos nedeniyle üzerine kaldırımda bulunan reklam panosu devrildi. Yaklaşık 200 kilo civarındaki panonun çarpması ile yere yığılan Ergün, kafa ve yüz kısmından ağır şekilde yaralandı. Yaralı adamın yardımına ise ilk olarak durakta bekleyen vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Reklam panoları ise başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için Başakşehir Belediyesine bağlı iş makinesi tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Esenyurt'ta çatı yoldakilerin üzerine uçtu! Anne çocuğunu korumak isterken öldü
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 9 ilde eğitime lodos engeli
Son dakika: CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye konuştu: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı gelen ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı! Ebru Şallı'nın acı günü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Üzerine reklam panosu devrilen adam ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA