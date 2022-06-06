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Giriş Tarihi: 6.6.2022 22:37

Üzerine yıldırım düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

İHA
Üzerine yıldırım düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Çankırı’nın Orta ilçesinde kendilerine ait hayvan sürüsünü otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi Halil Karagöz hayatını kaybetti

Olay, Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendilerine ait hayvan sürüsünü otlatan 17 yaşındaki lise öğrencisi Halil Karagöz'ün üzerine yıldırım düştü. Karagöz olay yerinde hayatını kaybetti. Halil Karagöz'ün eve dönmemesi üzerine ailesi ihbarda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sırasında Halil Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Karagöz'ün cenazesi Yaylakent beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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