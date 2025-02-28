Uzi, çoraptaki uyuşturucuyu buldu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı hafif ticari aracın, önünü keserek durdurdu. Sürücü Uğur E. (35) ile Fevzi E.'nin (20) indirildiği araçta, narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile arama yapıldı.
SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU
Dedektör köpek Uzi, arka koltuktaki kutuya tepki verince ekipler, kutu açıldı. Kutuda bulunan şofbenin içerisinde çoraba sarılı 806 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde; satış yapmadıklarını, uyuşturucu hapları kendilerinin kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur E. ile Fevzi E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.