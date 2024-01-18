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Giriş Tarihi: 19.1.2024

‘Uzi’li caniden pişkin savunma

Kız arkadaşını, suikast silahı olarak bilinen Uzi ile ağır yaralayan Eniz Kurtuluş isimli caninin savunması pes dedirtti: Silah seri modda takılı kaldı, ateş aldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Uzi’li caniden pişkin savunma
İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan erkek arkadaşı Eniz Kurtuluş'un (25) evine giden Nazlı Elmas (24) suikast silahı olarak bilinen 'Uzi' ile karnından ve bacağından 4 kurşun ile ağır şekilde yaralandı. Kurtuluş, yaralanan ve bilinci kapanan genç kızı hastaneye götürdü. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, şahsın evinde yapılan aramada 'Uzi' ve mermi kovanları bulundu.



Ele geçirilenler incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na götürüldü. Emniyette suç kayıtları olan Eniz Kurtuluş'un ifadesinde şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia ederek, "Nazlı benim kız arkadaşım. Evime geldi. Bizden başka kimse yoktu. Silahla uğraşırken seri modda takılı kaldı ve ateş aldı. Nazlı'nın vurulduğunu gördüm. 112'yi aradım. Olay yanlışlıkla oldu" dediği öne sürüldü. Eniz Kurtuluş, emniyetteki sorgusunun ardından "kasten öldürmeye teşebbüs", "ateşli silah kanununa muhalefet" ve "uyuşturucu veya uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Nazlı Elmas'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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‘Uzi’li caniden pişkin savunma
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