Uzman akademisyenlerce 6 dildeki iyi uygulamalar görüşüldü

Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy ve Petek Aşkar'ın katılımı ile İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir otelin salonunda düzenlenen konferansta konuşan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Konferansın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere Talim ve Terbiye Kurulu üyelerimize, merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

TDE- ARGEM Koordinatör Dr. Ayhan Öztürk de, konferansta konuşma yaparak çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

3 gün süren konferansta davetli olarak katılan Prof. Dr. Hacer Hande Uysal, "Yabancı Dilde Dilbilgisi Öğretimi: Doğru Bilinen Yanlışlar, Yanlış Bilinen Doğrular", hakkında, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci "EİT Bölgesi Dillerinin Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar, Mevcut İyi Uygulamalar ve Çözüm Önerileri", Doç. Dr. Tuncer Can, "3 Boyutlu Sanal Evrenlerde Materyal Tasarımı'' ve Prof. Dr. Yasemin Kırkgöz de, "Yenilikçi Bir Öğretmen Eğitimi Modeli: Okul-Üniversite İş Birliğine Dayalı Bir Eylem Araştırması" konularında bilgi verdi.

Öte yandan İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 8 dil beceri olan 11. sınıf öğrencisi İclâl Dağcı da, dil edinim sürecine ilişkin tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Uzman akademisyenlerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin davetli olarak katıldığı konferansta Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça ve Almanca branşlarında 60 iyi uygulama çalışmaları ele alındı.

Konferansa, Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğünü temsilen katılan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kırıkkale İl Temsilcisi Öner Özcan, Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu'yu ziyaret ederek kendisine konferansta görüşülen konularla ilgili bilgi verdi.