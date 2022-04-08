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Giriş Tarihi: 8.4.2022 14:51

Uzman çavuş askerlik şubesi önünde doktoru öldürdü!

DHA
Uzman çavuş askerlik şubesi önünde doktoru öldürdü!

Gelen bilgiye göre Denizli'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde tartıştığı uzman çavuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Denizli'de gerçekleşen olay, saat 14.00 sıralarında, Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli'de kendi muayenehanesini açan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal ile ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arasında tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran uzman çavuş, Naim Ünsal'a ateş etti. Dr. Ünsal, olay yerinde yaşamını yitirirken, polis ekipleri de uzman çavuşu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

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Uzman çavuş askerlik şubesi önünde doktoru öldürdü!
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