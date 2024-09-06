Uzman çavuş babanın evlat mücadelesi

7 yaşındaki Ahmet Baturay Salık'a 10 aylıkken DMD ölümcül kas hastalığı tanısı konuldu. Bu haberle dünyası başına yıkılan aile yılmadı ve Türkiye'de tedavisi bulunmayan hastalık için mücadele etmeye başladı. Baba Jandarma Uzman Çavuş Harun Salık, bir yandan vatani görevini icra ederken diğer yandan oğlu Ahmet Baturay'ın tedavisi için mücadelesini sürdürüyor. Gen ilacının faz çalışmalarının Türkiye'ye gelmesi için çağrıda bulunan ailenin yoğun çabası ses getirdi. Ancak ilacın maliyetinin fazla olması nedeniyle tedavi olamadı. SABAH'a konuşan anne Hamide Salık "Baturay on aylıkken DMD ilerleyici ölümcül kas hastası olduğunu öğrendik. Tedavi sürecinde çocuğun fiziksel durumu ve gen tedavisi maliyetini karşılayabilmek önemli. İlacın maliyeti yurtdışında Dubai'de 2.9 milyon dolardır ve maddi gücümüz buna yetersizdir. Eşim askeri personel vatanımız ve milletimizin bekası için mücadele ediyor. İzin günlerinde de yardım standımızda yer alıyor dedi.