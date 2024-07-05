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Giriş Tarihi: 5.7.2024 10:48 Son Güncelleme: 5.7.2024 11:56

Uzman Çavuş Bahri Erciyes dualarla memleketine uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi için gittiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes için uğurlama töreni düzenlendi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Uzman Çavuş Bahri Erciyes dualarla memleketine uğurlandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, evli ve iki çocuk babası olan Erciyes'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından Erciyes'in cenazesi, tören mangası ve silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Erciyes'in cenazesi, dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Törene katılan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Erciyes'in yakınlarına başsağlığı diledi. Uğurlama törenine Erciyes'in ailesi, Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile jandarma ve emniyet mensupları katıldı.

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Uzman Çavuş Bahri Erciyes dualarla memleketine uğurlandı
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