Uzman Çavuş Bahri Erciyes dualarla memleketine uğurlandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, evli ve iki çocuk babası olan Erciyes'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından Erciyes'in cenazesi, tören mangası ve silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Erciyes'in cenazesi, dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Törene katılan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Erciyes'in yakınlarına başsağlığı diledi. Uğurlama törenine Erciyes'in ailesi, Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile jandarma ve emniyet mensupları katıldı.