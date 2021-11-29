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Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:12

Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

DHA
Uzman çavuş Dinç’in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Kilis’ten, kaçakçılık amacıyla yasa dışı yollarla Suriye’ye geçmek isterken kendilerine müdahale eden güvenlik güçlerine pompalı tüfekle ateş açıp Sedat Dinç'i şehit eden 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hilaltepe Hudut Karakolu yakınlarında 19 Kasım günü, Türkiye'den Suriye'ye kaçakçılık amacıyla yasa dışı geçmeye çalışan gruba askerler müdahale etti. Müdahale sırasında gruptakiler, tüfekle ateş açtı, Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç ağır yaralandı. Sınırı geçmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Savaş Dinç doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.


Olayla ilgili gözaltına alınan Y.E.K., M.H., M.H., A.D. ile M.S., İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun önlemler arasında adliyeye sevk edildi.

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Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede
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