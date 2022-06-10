Haberler Yaşam Haberleri Uzman Çavuş olan sevgilisini öldürmüştü: 18 yıla kadar hapsi istendi
Giriş Tarihi: 10.6.2022 11:25 Son Güncelleme: 10.6.2022 11:32

Uzman Çavuş olan sevgilisini öldürmüştü: 18 yıla kadar hapsi istendi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Uzman Çavuş olan sevgilisini öldürmüştü: 18 yıla kadar hapsi istendi

Geçtiğimiz yıl Kağıthane’de uzman çavuş olan nişanlısı Zeynel Yıldırım’ı beylik silahıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gizem Erdoğan hakkında mütalaa verildi. Savcı, genç kadın hakkında “Kasten öldürme” suçundan suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılması talep etti.

İstanbul Kağıthane'de, 5 Temmuz günü, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem Erdoğan çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım ise Gaziantep'te toprağa verilmişti.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gizem Erdoğan getirildi. Duruşmada maktul Zeynel Yıldırım'ın ailesi bulundukları şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan ile maktul Zeynel Yıldırım'ın internet ortamında tanıştığı, sanığın Samsun'da yaşadığı maktulün ise İstanbul'da askeri personel olarak çalıştığı ifade edildi. Mütalaada, sanığın bir süre sonra Samsun'dan İstanbul'a gelerek maktulün evinde birlikte yaşamaya başladıkları belirtildi. Maktul ile sanık arasında bir süre sonra geçimsizlik başladığı anlatılan mütalaada, sanığın olay tarihinde eve gelerek kapıyı açmaya çalıştığı, sanık Gizem Erdoğan'ın bunu fark etmesi üzerine Zeynel Yıldırım'a ait silahı alarak kapıyı açtığı belirtildi. Sanık Erdoğan'ın kapıyı açtıktan sonra maktule ateş etmeye başladığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan'ın maktul Zeynel Yıldırım'ı öldürdüğünün sabit olduğu vurgulandı. Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan hakkında "Haksız tahrik altına kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gizem Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA! EYT'liler ve sözleşmeli memurlar için yol haritası belli oldu! İşte EYT'de son durum ve öne çıkan tarih
EMEKLİLERE MÜJDE! Temmuz emekli zammı geliyor: SSK BAĞKUR en yüksek ve en düşük 2022 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişme! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Maaşlarda Temmuz’da ek zam gelecek mi?
SON DAKİKA: Emekli zammı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2022 Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm bilgiler...
Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? | İŞTE ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERİNDEN DETAYLAR
SİGARA FİYATLARI YENİ VE GÜNCEL LİSTESİ: Marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris 10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi?
SON DAKİKA: İtalya'da helikopter radardan kayboldu: Kayıp helikopterin içinde 4 Türk bulunuyordu! İlk açıklama geldi
Son dakika: Ekonomide yeni adım açıklandı: Bakanlıktan Gelire endeksli senet (GES) hamlesi
Benzin fiyatı arttı mı, benzine zam geldi mi? Akaryakıt zammı ile benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için ÇİFTE formül! Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı açıklaması: Asgari ücrete ek, ara zam yapılacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Çavuş olan sevgilisini öldürmüştü: 18 yıla kadar hapsi istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA