Uzman Çavuş olan sevgilisini öldürmüştü: 18 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Kağıthane'de, 5 Temmuz günü, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem Erdoğan çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım ise Gaziantep'te toprağa verilmişti.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gizem Erdoğan getirildi. Duruşmada maktul Zeynel Yıldırım'ın ailesi bulundukları şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan ile maktul Zeynel Yıldırım'ın internet ortamında tanıştığı, sanığın Samsun'da yaşadığı maktulün ise İstanbul'da askeri personel olarak çalıştığı ifade edildi. Mütalaada, sanığın bir süre sonra Samsun'dan İstanbul'a gelerek maktulün evinde birlikte yaşamaya başladıkları belirtildi. Maktul ile sanık arasında bir süre sonra geçimsizlik başladığı anlatılan mütalaada, sanığın olay tarihinde eve gelerek kapıyı açmaya çalıştığı, sanık Gizem Erdoğan'ın bunu fark etmesi üzerine Zeynel Yıldırım'a ait silahı alarak kapıyı açtığı belirtildi. Sanık Erdoğan'ın kapıyı açtıktan sonra maktule ateş etmeye başladığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan'ın maktul Zeynel Yıldırım'ı öldürdüğünün sabit olduğu vurgulandı. Mütalaada, sanık Gizem Erdoğan hakkında "Haksız tahrik altına kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gizem Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.