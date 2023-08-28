Haberler Yaşam Haberleri Uzman Çavuş Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 28.8.2023 16:17 Son Güncelleme: 28.8.2023 16:24

Uzman Çavuş Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Öztürk, Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Uzman Çavuş Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 22 Ağustos günü motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde vefat eden Öztürk'ün cenazesi hastane morgundan alınarak helallik için ailesinin Mevlana Mahallesi Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Cenaze, helallik alınmasının ardından Hazreti Ali Camii'nde kılınan namazın ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
Fred’den daha iyisi geliyor
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan enflasyon ve faiz açıklaması: Kararlılıkla uygulanacak!
Bunaltan sıcaklıklara veda! Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı...
SON DAKİKA: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
HDP'li Pervin Buldan'dan alçak sözler! Teröristbaşı Öcalan için skandal 'Özgürlük' çağrısı!
İYİ Parti, yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapattı!
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
Anadolu Yarımadası’nın küresel anlamı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Çavuş Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA