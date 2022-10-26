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Giriş Tarihi: 27.10.2022

Uzman çavuş ve bebeği öldü, anne yaralandı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Uzman çavuş ve bebeği öldü, anne yaralandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda uzman çavuş olan Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı otomobil, Dağbeli Mahallesi geçişinde şarampole devrildi. Sürücü Özdemir ile 8 aylık oğlu İbrahim Meriç hayatını kaybetti, eşi Zeliha Özdemir yaralandı. Konya Karapınar'da Ferhat Y. (42) idaresindeki otomobil, Selami K. (41) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Otomobilde bulunan Berat Y. (9) ölürken, 3 kişi yaralandı. İstanbul Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan Şenay Günay (62), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Tarım işçisi olarak Mardin'den Ankara Beypazarı'na gelen ailenin 2.5 yaşındaki kızları Elif, tarlada uyuması için minibüsün altına bırakıldı. Baba N.E.'nin kızını fark etmeyerek aracı hareket ettirmesi sonucu minibüsün altında kalan minik Elif, ezilerek can verdi. Adıyaman Gerger'de beton mikseri devrildi. Şoför İlyas Avcı öldü.

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Uzman çavuş ve bebeği öldü, anne yaralandı
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