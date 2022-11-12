Uzman Çavuşlar Günü mesajları: En güzel, anlamlı, duygusal ve farklı 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü mesajı ve sözleri

Vatan Toprağına can eken yiğitlerin günüdür bugün.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan, verilen görevleri yerine getiren her koşulda mücadele eden Uzman Çavuşlarımızın, Uzman Çavuşlar Günü Kutlu Olsun.

Vatanın her karışında yiğitçe görevini yerine getiren yurtdışında sayısız ülkede Milletimizi gururla temsil eden, Mavi Vatanda kol gezen Türk Silahlı Kuvvetlerinin Aslanlarının Uzman Çavuşlar Günü

Kutlu olsun Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.