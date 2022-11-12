Uzman Çavuşlar Günü mesajları: En güzel, anlamlı, duygusal ve farklı 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü mesajı ve sözleri

Ülkemizin güvenliğini ve huzurunu sağlamak adına gece gündüz çalışan askerlerimiz bugün Uzman Çavuşlar Günü'nü kutluyor. Sizler de Uzman Çavuşlar Günü mesajları ve sözleri ile sosyal medyadan, Instagram, Whatsapp ve Twitter'dan sevdiklerinizin özel gününü kutlayabilir, askerlerimize desteğinizi gösterebilirsiniz. İşe en güzel, anlamlı, duygusal ve farklı 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü mesajı ve sözleri…
DÜNYA UZMAN ÇAVUŞ GÜNÜ MESAJLARI
Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için... "12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun"
Başta Şehit ve Gazi Uzman Çavuşlarımız olmak üzere tüm Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun.
Uzman Çavuşlar Gününüz kutlu olsun. Allah ayağınıza taş dokundurmasın.
Her operasyon da önden giden ve en çok şehid veren Kahraman Uzman Çavuşlarımızın "12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü" kutlu olsun.
Terörün ve teröristin korkulu rüyası, Türk milletinin göz bebeği.
Gece gündüz, kar kış demeden canı pahasına canımızı koruyan; vatana, devlete ve bayrağa her daim sahip çıkan yiğitlerimize minnettarız. Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun…
Vatanın bölünmez bütünlüğünü canı ve kanı pahasına koruyan, kollayan. Gerekirse bu uğurda şahadete yürümekten imtina etmeyen tüm silah arkadaşlarımın Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun
Candan, serden, sevdiklerimizden ayrı vatan müdafaasının yılmaz savunucuları... Gününüz Kutlu Olsun
Yurt içi ve yurt dışında vatanın bölünmez bütünlüğü için canla başla, mücadele eden uzman çavuşlarımızın "12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü" kutlu olsun.
Vatan Toprağına can eken yiğitlerin günüdür bugün.
Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan, verilen görevleri yerine getiren her koşulda mücadele eden Uzman Çavuşlarımızın, Uzman Çavuşlar Günü Kutlu Olsun.
Vatanın her karışında yiğitçe görevini yerine getiren yurtdışında sayısız ülkede Milletimizi gururla temsil eden, Mavi Vatanda kol gezen Türk Silahlı Kuvvetlerinin Aslanlarının Uzman Çavuşlar Günü
Kutlu olsun Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.
Vatanın yılmaz bekçilerinin 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.
Kahraman Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun.
Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, fedakarca görev yapan kahraman uzman çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.