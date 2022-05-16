Haberler Yaşam Haberleri Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Giriş Tarihi: 16.5.2022 09:00 Son Güncelleme: 16.5.2022 09:01

Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı

DHA
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Muzaffer T., tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı. Şüpheli, taksiyle geldiği Bayraklı'da polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş ile Muzaffer T. arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksiye binenen Muzaffer T., İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer.T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Alacak olan bir daha düşünsün'
İsveç'ten NATO üyeliği için Türkiye adımı: Heyet gönderecekler!
Böyle kalabalık az gördüm
İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı: Umumi rezillik!
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
İBB uyarıları dikkate almadı, kimyasal atıkları Tekirdağ'a bıraktı: "Kirli elleriniz çekin!"
Muharremkent
Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Açılışı dün yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'na yolcu akını
Son dakika | Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA