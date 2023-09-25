Haberler Yaşam Haberleri Uzman çavuşun katili tutuklandı! Trafik kazası sonrası uzman çavuşu kalbinden bıçaklamıştı
Giriş Tarihi: 25.9.2023 11:30 Son Güncelleme: 25.9.2023 11:47

Uzman çavuşun katili tutuklandı! Trafik kazası sonrası uzman çavuşu kalbinden bıçaklamıştı

Kayseri’de birbirine yakın iki ayrı düğün salonundan çıkanların bulunduğu araçların karıştığı trafik kazası sonrası çıkan kavgada düğün için izne gelen Uzman Çavuş Utku Can Demir’i (26) kalbinden bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Uzman çavuşun katili tutuklandı! Trafik kazası sonrası uzman çavuşu kalbinden bıçaklamıştı

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Mim-Sin Mahallesi'nde düğünden çıkan tarafların bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, beraberinde cinayeti getirdi. Tarafların kaza nedeniyle başlayan kavgası kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Faruk Bozçay, düğün için görev yaptığı Diyarbakır'dan izin alarak gelen Uzman Çavuş Utku Can Demir'i kalbinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan utku Can Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken cinayet zanlısı Faruk Bozçay ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Kayseri Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Faruk Bozçay kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Faruk Bozçay emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Faruk Bozçay çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
Elazığ’da petrol heyecanı
Nijer-Fransa geriliminde yeni boyut: Hava sahalarını Fransa'ya kapattılar
Aileme Şükran borçluyum
Son dakika: Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Bu ergenler niye ağlak oldu?
Şansalan tek kelimeyle mükemmeldi
İç savaş provası sona ermeli
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman çavuşun katili tutuklandı! Trafik kazası sonrası uzman çavuşu kalbinden bıçaklamıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA