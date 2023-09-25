Uzman çavuşun katili tutuklandı! Trafik kazası sonrası uzman çavuşu kalbinden bıçaklamıştı

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Mim-Sin Mahallesi'nde düğünden çıkan tarafların bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, beraberinde cinayeti getirdi. Tarafların kaza nedeniyle başlayan kavgası kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Faruk Bozçay, düğün için görev yaptığı Diyarbakır'dan izin alarak gelen Uzman Çavuş Utku Can Demir'i kalbinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan utku Can Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken cinayet zanlısı Faruk Bozçay ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Kayseri Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Faruk Bozçay kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Faruk Bozçay emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Faruk Bozçay çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.