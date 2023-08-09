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Giriş Tarihi: 9.8.2023 14:03 Son Güncelleme: 9.8.2023 14:53

Uzman Çavuşun kullandığı otomobil şarampole uçtu! Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti

Elazığ’da göre yapan Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak (31), ailesiyle birlikte Konya’ya tatile giderken Kayseri’de kaza yaptı. Kasım Yasak’ın kullandığı otomobil Pınarbaşı ilçesi yakınlarında şarampole uçtu. Kazada Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak hayatını kaybederken eşi ve iki çocuğu ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Uzman Çavuşun kullandığı otomobil şarampole uçtu! Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti

Yıllık izne ayrılan Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak, eşi Şükran, kızı Nazlı, Hilal ve Aslı ile tatil için Konya'ya gitmek üzere yola çıktı. Kasım Yasak'ın kullandığı otomobil; Kayseri-Malatya Karayolu'nun 90'ncı kilometresinde kontrolden çıktı. Uzman çavuşun direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi.

Yaralılar ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan uzman Çavuş Kasım Yasak ile kızı Nalsı Yasak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan anne Şükran Yasak ile diğer iki kızı ize ambulans helikopterle Kayseri'ye nakledildi. Baba-kızın cenazeleri, Kayseri'deki otopsilerinin ardından memleketleri Elazığ'a gönderildi.

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Uzman Çavuşun kullandığı otomobil şarampole uçtu! Uzman çavuş ile kızı hayatını kaybetti
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