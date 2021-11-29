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Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:37 Son Güncelleme: 29.11.2021 10:52

Uzman çavuşun şehit edilmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede

İBRAHİM GÜNEŞ
Uzman çavuşun şehit edilmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede

Kilis’te Uzman Çavuş Savaş Dinç’in şehit edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kilis'te, geçtiğimiz hafta Suriye'ye yasadışı geçişmelere müdahale ederken şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehadetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in (29) şehit olduğu olayla ilgili soruşturma başlatan Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya karıştıkları gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına almıştı. Jandarma'daki sorguları tamamlanan Y.E.K., M.H., M.H., A.D. ve M.S. isimli şüpheliler Kilis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Uzman çavuşun şehit edilmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede
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