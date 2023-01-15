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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Uzman Eller’e destek 250 bin liraya çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hibe tutarını 100 bin liradan 250 bin liraya çıkardı

ANKARA
‘Uzman Eller’e destek 250 bin liraya çıkarıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere müjde geldi. Bakanlık, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda uygulanmaya başlayan Uzman Eller Projeleri'nin kapsam ve destek miktarının artırıldığını açıkladı.
Proje ile kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amaçlanıyor.



2022 yılında 81 ilde uygulanan projede hibe tutarı kişi başı 100 bin lira olarak belirlenirken, yatırımını tamamlayan 1023 kişiye hibe ödemesi yapıldı. Bu tutar şimdi ise 250 bin liraya çıkarıldı.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullarından mezunlar da Proje kapsamına alınarak hedef kitle genişletildi.

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‘Uzman Eller’e destek 250 bin liraya çıkarıldı
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