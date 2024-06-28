Uzman erbaş eşini öldürdü bacanağını ağır yaraladı

Adana'da uzman erbaş Gökhan Çelik (27) daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran öğretmen eşi Hatice Çelik'i (29) öldürüp beraberindeki bacanağı Murat Akdöker'i de (30) ağır yaraladı. Seken kurşunların isabet ettiği 2 kişi hafif şekilde yaralanırken polis katil zanlısını her yerde arıyor.Olay Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Akdöker'in kullandığı 70 AAF 487 plakalı otomobilin içinde bulunan ve Mardin'den Adana'daki yakınlarını görmeye gelen 1 çocuk annesi Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikâyetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman erbaş Gökhan Çelik arasında tartışma yaşandı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olan ve eşi gibi Mardin'de görev yapan Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince, eşi Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Çelik, eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da Murat Akdöker'i boynundan vurdu. Açılan ateş sırasında seken kurşunlar ise yoldan geçen 2 kişiye isabet ederek yaraladı. O sırada olay yerinde bulunan polis aracına da seken kurşunlar isabet ederken olaya müdahale eden ekipler, katil zanlısı Gökhan Çelik'e ateş etti ancak ara sokaklara kaçıp izini kaybettirdi. Ağır yaralanan Hatice Çelik'in kız kardeşinin eşi olan Murat Akdöker ise hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.