Uzman isimden ’Dijital Telif’ Yasası yorumu: ‘Acil bir ihtiyaç...

'ÜLKEMİZDE DE ORTA VADEDE KANADA GİBİ RAKAMLARA ULAŞILACAKTIR'

Kanada'nın Google ile yaptığı 74 milyon dolarlık anlaşmanın bu işin başlangıcı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kenan Duman, "Kanada gibi ortalama 10-12 milyar dolarlık bir reklam pastasına sahip bir ülkede bu rakamlar konuşuluyor. Ülkemizde de orta vadede bu rakamlara ulaşılacaktır. Platformlar ile anlaşmalar ülkemizde de olursa haber kuruluşlarına can suyu olacaktır" dedi ve ekledi:

"Bu durum haber kuruluşlarının finansal sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlar. Ayrıca haber kuruluşları daha fazla gelir alırsa daha kaliteli içerik için yatırımlar yapacaktır. Bu da daha çok istihdam ve daha güçlü bir basın anlamına gelir."

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