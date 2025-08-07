Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu yayında

2025 UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Kılavuzu'na göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru süreci 2025 yılı için netleşti.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gerekli koşulları sağlayan öğretmen ve uzman öğretmenler, 20 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında eğitim programlarına başvuru yapabilecekler.

Başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan adaylar, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim programına katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmen ve uzman öğretmenlerin, uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik unvanlarına ilişkin sertifikaları ise tüm şartları sağladıkları tarihten geçerli olmak üzere, 1 Eylül 2025 itibarıyla düzenlenecek.