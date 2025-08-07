Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu yayında

2025 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerleme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmeleri için gerekli iş ve işlemler, başvuru koşulları ile takvim detayları açıklandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarına başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, 2025 yılı öğretmenlik kariyer basamakları ile ilgili tüm önemli bilgiler ve başvuru tarihleri…
2025 UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Kılavuzu'na göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru süreci 2025 yılı için netleşti.
31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gerekli koşulları sağlayan öğretmen ve uzman öğretmenler, 20 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında eğitim programlarına başvuru yapabilecekler.
Başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan adaylar, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim programına katılacak.
Eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmen ve uzman öğretmenlerin, uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik unvanlarına ilişkin sertifikaları ise tüm şartları sağladıkları tarihten geçerli olmak üzere, 1 Eylül 2025 itibarıyla düzenlenecek.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLERE EK TAZMİNAT VE KADEME İLERLEMESİ
Uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik unvanı almaya hak kazanan öğretmenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihi izleyen ayın başından itibaren, ilgili unvan için belirlenen eğitim-öğretim tazminatından yararlanmaya başlayacak.
Bununla birlikte, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı kazananlara, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere ek olarak bir derece ilerlemesi verilecek.