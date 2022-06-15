Haberler Yaşam Haberleri Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.6.2022 00:44

Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı!

Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı!

Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı. Buna göre eğitim ve sınavlara girecek öğretmenler kimler olduğu belli oldu. Bakanlık, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'nin başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar da uzman öğretmen sınavları ne zaman olacak sorusunu yöneltiyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavları ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik eğitimlerinin 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 18 Temmuz-19 Eylül'de verileceğini bildirdi. Adaylar da uzman öğretmen sınavları ne zaman olacak sorusunu yöneltiyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavları ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanı Özer, sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

Eğitim programı başvuruları 1 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapıldı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz - 05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz - 19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ŞARTLARI

MADDE 22- (1) Yazılı sınav, eğitim programı konularından yapılır. Sınav konularının ağırlıkları yazılı sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 23- (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az altı ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Duyuruda; sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için belirlenen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

MADDE 24- (1) Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

MADDE 25- (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

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Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı!
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