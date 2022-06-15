Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik eğitimlerinin 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 18 Temmuz-19 Eylül'de verileceğini bildirdi. Adaylar da uzman öğretmen sınavları ne zaman olacak sorusunu yöneltiyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavları ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
Milli Eğitim Bakanı Özer, sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
MADDE 22- (1) Yazılı sınav, eğitim programı konularından yapılır. Sınav konularının ağırlıkları yazılı sınav duyurusunda belirtilir.
Yazılı sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 23- (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az altı ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(2) Duyuruda; sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.
(3) Bu Yönetmelikte uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için belirlenen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.
MADDE 24- (1) Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.
MADDE 25- (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.