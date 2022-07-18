Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı! 2022 oba.gov.tr Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri girişi nasıl ve nereden yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığınca 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre yapılan duyuru doğrultusunda resmî ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları, 7 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Bu sonuçlara göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 531 bin 885'i uzman öğretmenlik, 70 bin 437'si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 kişi, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 10 bin 171'inin uzman öğretmenlik; 308'inin başöğretmenlik olmak üzere toplam 10 bin 479 öğretmenin başvurusu kabul edildi.

MEB dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 1.479'u uzman öğretmenlik; 165'i de başöğretmenlik olmak üzere toplam 1.644 öğretmenin başvurusu kabul edildi. Böylece uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.