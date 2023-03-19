Uzmanı uyardı: "Depremzedelere yardım ederken çok hassas davranın"

SOSYAL MEDYADAKİ OLUMSUZ GÖRÜNTÜLER RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR



Sosyal medyada yoğun olarak depremle ilgili paylaşımlar yapıldığını hatırlatan Doç. Dr. Erdoğan, "Depremle ilgili olumsuz görüntülere maruz kalmamak gerekiyor. Elbette haber almak hakkımız. Hepimiz bölgeden haberler almak istiyoruz ancak bunu resmi kanallardan ve haber ajanslarından takip etmenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle olumsuz görüntüler kişilerin ruhsal anlamda daha fazla etkilenmelerine sebep olabiliyor" diye konuştu.



EN SON PSİKİYATRİSTLER AYRILACAK



Deprem bölgesinden en son psikiyatri uzmanlarının çekileceğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, "Deprem gibi olağanüstü afetlerden sonra etkilenme yıllar sürebiliyor. Çünkü kişiler sevdiklerini, ailelerini, işlerini, şehirlerini kaybetti. Ruhsal bir sıkıntı yaşayan bireyler psikiyatri uzmanlarına başvurmaktan çekinmemeli. Mutlaka psikiyatri uzmanından destek almalıdır. Şu an Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yaklaşık 1000'e yakın gönüllüsü bölgede hizmet vermek üzere hazır bir şekilde bekliyor. Birçok gönüllü arkadaşımız bölgede depremzedelere hizmet veriyor" dedi.