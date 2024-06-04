Uzmanlar uyarıyor... Yanınızda su bulundurun pamuklu giyinin

Türkiye yaz mevsimine bunaltıcı sıcaklarla başladı. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşacağı belirtiliyor. Vatandaşların sıcak havada dikkat etmesi gereken noktalar da var. İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, yüksek sıcaklığa bağlı kişilerde olumsuz etkilerin neler olduğunu ve vatandaşların sıcak havalarda nelere dikkat etmesi gerektiğini SABAH'a açıkladı: "Sıcak çarpması hastanede tedavi gerektiren, hayati tehlike oluşturabilen bir durum. 65 yaş üstü olanlar, bebekler, küçük çocuklar, obezite olanlar, kronik hastalığı bulunanlar ve çok sıcak ortamlarda havalandırması yetersiz olan yerlerde çalışanlar en çok risk taşıyan kişiler. Susamayı beklemeden çok su içmek lazım.Örneğin 70 kilo olan bir kişinin ortalama 2.5-3 litre kadar su içmesi gerekiyor. Alkollü, şekerli ve sıcak içeceklerden uzak durmalı daha çok salata, soğuk içecekler, meyve tüketmeliyiz. Pamuklu, açık renkli bol giysiler giyilmeli. Sık sık serin duş almalı ve banyo yapmalı. Dışarıya güneşin en yoğun olduğu 11.00 ile 17.00 arası çıkmamalı. Bu saatlerde dışarı çıkmak zorunda olan insanların muhakkak güneş gözlüğü, şapka ve pamuklu bol ve açık renkli kıyafet giymeleri gerekiyor. Yanlarında da su bulundurmaları lazım. Fiziksel aktiviteler azaltılmalı. Evlerde klima açılabilir. Çok ağır, aşırı yağlı ve sıcak yemekler yerine zeytinyağlı sebze yemekleri tüketilmeli. Sıcaktan korunmak için soğanın, ayranın, nanenin, kişnişin ve elmanın fazla tüketilmesi bizi sıcağa karşı koruyacak olan takviyelerden."