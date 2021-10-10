Uzmanlardan 3. doz ve çocuk hasta uyarısı

Liv Hospital Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman:
Kovid hastalarının
büyük kısmını aşısızlar
oluşturmakta. 2 doz
aşı olduktan sonra koruyuculuğun
6. ayda çok azaldığını
biliyoruz. Dolayısı ile
özellikle geçen yılın başından
itibaren aşılanmış olan
ileri yaş ve ek hastalığı olanların
3. dozlarını ihmal
etmemeleri gerekli.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı:
Çocuklarda koronavirüs
vakalarının artışa geçti.
Tabii ki 2 yıldır çocuklarımız
evde. D vitamini alamıyorlar,
hareket etmiyorlar,
bağışıklık
sistemi de baskılı
boyutta. Ne
yazık ki yoğun
bakıma gönderdiğimiz
evlatlarımız
olabiliyor. Bu konuda
topluma düşen en büyük
sorumluluk aslında ailelerin;
aşı sırası gelen herkesin
aşısını yaptırması. Özellikle
2 doz tam, hatta 3'üncü,
4'üncü doz da gerekiyorsa
mutlaka yapılmalı.