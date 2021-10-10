Uzmanlardan 3. doz ve çocuk hasta uyarısı

Kovid hastalarınınbüyük kısmını aşısızlaroluşturmakta. 2 dozaşı olduktan sonra koruyuculuğun6. ayda çok azaldığınıbiliyoruz. Dolayısı ileözellikle geçen yılın başındanitibaren aşılanmış olanileri yaş ve ek hastalığı olanların3. dozlarını ihmaletmemeleri gerekli.Çocuklarda koronavirüsvakalarının artışa geçti.Tabii ki 2 yıldır çocuklarımızevde. D vitamini alamıyorlar,hareket etmiyorlar,bağışıklıksistemi de baskılıboyutta. Neyazık ki yoğunbakıma gönderdiğimizevlatlarımızolabiliyor. Bu konudatopluma düşen en büyüksorumluluk aslında ailelerin;aşı sırası gelen herkesinaşısını yaptırması. Özellikle2 doz tam, hatta 3'üncü,4'üncü doz da gerekiyorsamutlaka yapılmalı.