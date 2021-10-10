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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Uzmanlardan 3. doz ve çocuk hasta uyarısı

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Uzmanlardan 3. doz ve çocuk hasta uyarısı
Liv Hospital Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman: Kovid hastalarının büyük kısmını aşısızlar oluşturmakta. 2 doz aşı olduktan sonra koruyuculuğun 6. ayda çok azaldığını biliyoruz. Dolayısı ile özellikle geçen yılın başından itibaren aşılanmış olan ileri yaş ve ek hastalığı olanların 3. dozlarını ihmal etmemeleri gerekli.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Çocuklarda koronavirüs vakalarının artışa geçti. Tabii ki 2 yıldır çocuklarımız evde. D vitamini alamıyorlar, hareket etmiyorlar, bağışıklık sistemi de baskılı boyutta. Ne yazık ki yoğun bakıma gönderdiğimiz evlatlarımız olabiliyor. Bu konuda topluma düşen en büyük sorumluluk aslında ailelerin; aşı sırası gelen herkesin aşısını yaptırması. Özellikle 2 doz tam, hatta 3'üncü, 4'üncü doz da gerekiyorsa mutlaka yapılmalı.
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Uzmanlardan 3. doz ve çocuk hasta uyarısı
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