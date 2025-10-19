Uzmanlardan ekran bağımlılığı uyarısı: “Ekran bağımlılığından kurtulmada en önemli etken ailedir”

Trabzon Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde klinik psikolog olarak görev yapan Erdi Bahadır, çocuk ve ergenlerin hayatını olumsuz etkileyen ekran bağımlılığı konuda ailelere uyarılarda bulundu. Devlet Hastanesi Klinik Psikoloğu Erdi Bahadır, "Ekran bağımlılığı 6 yaş ve 18 yaş aralığında yoğun yaşanıyor. Ebeveynler, stil ve rol model olarak bu tarz bağımlılıkların gelişmesinde rol oynuyor. Ebeveynler, çocukların sakinleşmesi ve kendilerine zaman yaratmak için, çok erken yaşta çocukların eline ekran veriyor. Çocukların sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde rol maden alan ebeveynlerinin sürekli ekran kullanması da bu tarz davranış kalıpları geliştirmelerine neden oluyor.

Ergenlik, akranları çocuğun hayatında daha önemli olduğu yıllardır. Bu yıllarda akran gruplarının ekran bağımlılığı varsa, onlar da bağımlılığa yöneliyor. Görsel ve yazılı medyadaki ekran kullanımını özendiren haberler de etkiliyor. Ekran bağımlığı yeme, uyku, kas iskelet sistemi, görme sorunları, obezite ve hormonal sorunlar gibi birçok fizyolojik soruna neden olduğu kadar duygu durum ve kaygı bozukluğu, yalnızlık, azalan benlik saygısı, içe dönüklük, işlevsellikte kayıp gibi psikolojik bozukluklara da neden oluyor.

Ekran bağımlılığı bir psikiyatri uzmanı ve psikolog eşliğinde yürütülecek ruh sağlığı desteği ile birlikte tedavi edilebilir. Terapi sürecinde ilk adım farkındalığın geliştirilmesidir. Çocuk, ekran bağımlılığını tanıyarak ve kendi sürecine yönelik farkındalık kazanarak başlar. Sonrasında çocuğu bu davranış kalıbına yönelten psiko-sosyal risk faktörleri ele alınarak bunların daha sağlıklı çözümüne yönelik planlamalar yapılır.

Çocuğun güçlü yanları göz önüne alınarak bu alanlara yönelik aksiyonlar belirlenir. Burada amaç çocuğa, hayatında ekranın kapladığı boşluğun yerine daha sağlıklı ve işlevsel davranışlar kazandırmaktır. Anne-baba, davranış ve tutumlarını değiştirirse, çocuklara erken yaşlarla ekran kullanımı doğru öğrenebilir. Bilinçli farkındalığın yükselmesi ile birlikte davranışlar üzerindeki otokontrol de sağlanmış olunacaktır. Bu nedenle ekran bağımlılığından uzak kalmada en önemli etken ailedir" dedi.