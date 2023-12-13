Uzmanlardan sokak köpeklerine karşı uyarı!

Türkiye'de son günlerde köpek saldırması sonucu yaralananlar sayısında artış yaşanıyor. Ankara, Rize ve Karabük illerinde son bir haftada meydana gelen köpek saldırması sonucu özellikle küçük yaştaki çocuklar ciddi şekilde yaralanırken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

"Başıboş köpekler artık bir çözüme kavuşturulmalı"

Başkaya, "Başıboş köpekler konusunda artık çözüm odaklı konuşmak gerekir. Çünkü 30 yılı aşkın süredir bu konuda açıklamalarda bulunuyoruz. Artık çözümü konuşmamız gerekiyor. Bir zamanlar başıboş köpek olmaz dediğimizde çok ciddi hakaretlere uğruyor, hatta tehditler alıyorduk. Ama artık insanlarımızda epey bir seviyede bilinçlenme oluştu. Başıboş köpek isteyen ve istemeyenler diye toplum ikiye ayrıldı. Bu sorun dışarıdan desteklenen bir sorun. Toplumdaki bir sinir ucunun daha da sıkıntılı hale gelmesi için uğraşılıyor. Maalesef epey bir mesafe kat ettiler. Sokaklarda hatta kırsalda başıboş köpek olmaz. Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkan yasada da Atatürklü yıllarda kırsaldaki sahipli köpeklerin bile sadece akşam saatlerinde serbest bırakılabileceği ama gün içerisinde bağlanması gerektiği yönünde bir yasa çıkmıştır. Zaten şehirde başıboş köpek olmaz. Son yıllarda mevcut 5199 yasamıza göre sokaklarda köpek besler hale geldik. Bu yasanın acilen değişmesi lazım. Köpekler toplatılmalı ancak devletimizde köpek bakmamalı" şeklinde konuştu.

Bir köpeğin sahipliği olması gerektiğini belirten Başkaya, "Devletin canına, malına, varlığına, bütünlüğüne kast edenleri devlet ortadan kaldırıyor. Millet parçalanıyor, milleti parçalayanları da bizim bir şekilde sokaklardan kaldırmamız gerekiyor. Ama ben sokaktan kaldırmakta yetmez diyorum. Biz bunları söylediğimizde tepkiler alıyoruz. Ancak köpekler insanları hasta ediyor, parçalıyor, korkutuyor, stres altına sokuyor, toplumu ayrıştırıyor, yaban hayatını bitiriyorlar. Şehirlerden ve kırsaldan bunların toplanması bir şekilde artık bu konunun çözüme kavuşturulması gerekiyor. Biz yetkililerden yasal değişiklik bekliyoruz. Köpek sahipli değilse devlet bunu alır elbette toplama alanına getirir. Burası barınak veya başka bir sahadır. Burada köpek sadece belli bir süre tutulmalıdır" diye konuştu.

Vatandaşlar, "Köpektir başıma bir iş gelmez demesinler"

Sokakta başıboş köpekler nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Başkaya, "Bu millet ayılar konusunda da sıkıntı çekti, çekmeye devam ediyor. Şimdi köpekler için de köpek terörü diyoruz. Çünkü hakikaten insanımız korkuyor. Dikkatli olmaları gerekiyor. Masum bir canlıdır gidip onu seveyim derken köpeğin size hafif bir ısırık atması veya harekette bulunması başınızı derde sokabilir. İnsanlarımız kuduzdan ölüyorlar. Çocuklarımız okullarına yürüme gidip, gelirken veya vatandaşımızın da sokakta bu köpeklerle karşılaşarak akşama kadar haşır neşir oluyor. Köpektir başıma bir iş gelmez demesinler. Çünkü köpeğin bir insanın üzerine yürümesiyle korkma sonucu trafik kazalarında ölenler oluyor" ifadelerini kullandı.