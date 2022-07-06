Üzüm yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu – TEM Otoyolu bağlantı yolu Sultanbey Mecidiye Gişeler kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Mavi'nin kullandığı 46 ADD 521 plakalı üzüm yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Nihat Mavi ile Özlem Mavi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından TIR'dan çıkarılan yaralılar ambulansa konuldu.





ÜZÜMLER YOLA SAÇILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nihat Mavi'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Devrilen TIR sebebiyle yol trafiğe kapanırken TIR'da bulunan tonlarca üzüm yola saçıldı. TIR'ın kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrasında yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.