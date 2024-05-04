Üzümlü Sınır Kapısı’nda inceleme yapıldı

Çukurca Kaymakam Mert Kumcu ve beraberindekiler öncelikle Türkiye tarafında bulunan Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunarak, burada sınırı geçmekte olan vatandaşların taleplerini dinledi. Heyet daha sonra Seri Zeri Sınır Kapısı Bölge Müdürü İrfan Süleyman Abdullah ve yanındaki heyet tarafından karşılandı. Burada bir süre istişarelerde bulunan heyet karşılıklı olarak hediyeler verildikten sonra bölgeden ayrıldı.

SINIR BÖLGESİNDEKİ ALT YAPI VE YOL GENİŞLETİLMESİ

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı'ndaki yol genişletilmesi çalışmasının birçok bölgede tamamlanma aşamasını geldiğini belirterek, gümrük kapısındaki alt yapının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Yapılan ziyarette konuşan AK Partili Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir ise, Üzümlü Sınır Kapısı'nın ilçe halkı için adeta can suyu olduğunu söyledi.